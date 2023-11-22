Кукарских Ирина Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.02.1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.07.1982
Дочь: Михайлова Ольга Сергеевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.09.1994
Дочь: Михайлова Александра Сергеевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности