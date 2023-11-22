Кукарских Ирина Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кукарских Ирина Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.02.1961

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.07.1982

Дочь: Михайлова Ольга Сергеевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.09.1994

Дочь: Михайлова Александра Сергеевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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