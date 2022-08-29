Никулин Михаил Устинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смерти27.10.1941
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Никулин Устин ???
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Никулина Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
1930
Сын: Никулин Василий Михайлович
Мать ребёнка: Никулина Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
1931
Сын: Никулин Виктор Михайлович
Мать ребёнка: Никулина Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
1939
Сын: Никулин Анатолий Михайлович
Мать ребёнка: Никулина Анна Ефимовна
Смерть
27.10.1941