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Никулин Михаил Устинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

27.10.1941

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Никулин Устин ???

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никулина Анна Ефимовна

Рождение ребёнка
1930

Сын: Никулин Василий Михайлович

Мать ребёнка: Никулина Анна Ефимовна

Рождение ребёнка
1931

Сын: Никулин Виктор Михайлович

Мать ребёнка: Никулина Анна Ефимовна

Рождение ребёнка
1939

Сын: Никулин Анатолий Михайлович

Мать ребёнка: Никулина Анна Ефимовна

Смерть
27.10.1941

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