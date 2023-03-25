Федякова Варвара Георгиева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Пяткова Варвара Николаева
Отец ребёнка: Федяков Николай Михайлов
Рождение ребёнка
20.06.1910
Отец ребёнка: Федяков Николай Михайлов
ГАСО ф6 о17 20-21 июня Сокольского села крестьянин Николай Михайлов Федяков и законная жена его Варвара Георгиева, оба православные Восприемники: дети их: сын Петр и дочь девица Матрона выдано свидет... Показать все
Рождение ребёнка
01.01.1912
Отец ребёнка: Федяков Николай Михайлов
ГАСО ф6 о17 1-2 января 1912г Василий Родители: Сокольского села крестьянин Николай Михаилов Федяков и законная его жена Варвара Георгиева, оба православные Восприемники: дети их: сын Петр и дочь девиц... Показать все
Рождение ребёнка
22.03.1914
Дочь: Федякова Мария Николаева
Отец ребёнка: Федяков Николай Михайлов
ГАСО ф6 о17 22-23 марта 1914г Мария Родители: Сокольского села крестьянин Николай Михаилов Федяков и законная его жена Варвара Григориева, оба православные Восприемники: дочь их девица Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Федяков Николай Михайлов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федякова Анна Николаева
Отец ребёнка: Федяков Николай Михайлов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Федяков Николай Михайлов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федякова Матрона Николаева
Отец ребёнка: Федяков Николай Михайлов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно