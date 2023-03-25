Федякова Варвара Георгиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедякова Варвара Георгиева

Федякова Варвара Георгиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Пяткова Варвара Николаева

Отец ребёнка: Федяков Николай Михайлов

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.06.1910

Сын: Федяков Павел Николаев

Отец ребёнка: Федяков Николай Михайлов

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО ф6 о17 20-21 июня Сокольского села крестьянин Николай Михайлов Федяков и законная жена его Варвара Георгиева, оба православные Восприемники: дети их: сын Петр и дочь девица Матрона выдано свидет... Показать все
Рождение ребёнка
01.01.1912

Сын: Федяков Василий Николаев

Отец ребёнка: Федяков Николай Михайлов

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО ф6 о17 1-2 января 1912г Василий Родители: Сокольского села крестьянин Николай Михаилов Федяков и законная его жена Варвара Георгиева, оба православные Восприемники: дети их: сын Петр и дочь девиц... Показать все
Рождение ребёнка
22.03.1914

Дочь: Федякова Мария Николаева

Отец ребёнка: Федяков Николай Михайлов

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО ф6 о17 22-23 марта 1914г Мария Родители: Сокольского села крестьянин Николай Михаилов Федяков и законная его жена Варвара Григориева, оба православные Восприемники: дочь их девица Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федяков Николай Николаев

Отец ребёнка: Федяков Николай Михайлов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федякова Анна Николаева

Отец ребёнка: Федяков Николай Михайлов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федяков Петр Николаев

Отец ребёнка: Федяков Николай Михайлов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федяков Николай Михайлов

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федякова Матрона Николаева

Отец ребёнка: Федяков Николай Михайлов

Место жительства
Неизвестно
Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close