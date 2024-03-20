Рябкова (Петроченко) Джемма Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.01.1942
Дата смерти07.07.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1942
Рождение ребёнка
02.03.1963
Отец ребёнка: Рябков Владимир Савельевич
Новосибирск, Россия
Рождение ребёнка
29.06.1967
Дочь: Рубанова Лариса Владимировна
Отец ребёнка: Рябков Владимир Савельевич
Новосибирск, с.Сокур
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.07.1994
Новосибирск, Россия
Похороны
Неизвестно
Новосибирск, Россия Гусинобродское