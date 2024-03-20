Рябкова (Петроченко) Джемма Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябкова (Петроченко) Джемма Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.01.1942

Дата смерти

07.07.1994

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1942

Отец: Петроченко Сергей Мефёдович

Мать: Петроченко Анастасия Фёдоровна

Рождение ребёнка
02.03.1963

Сын: Рябков Олег Владимирович

Отец ребёнка: Рябков Владимир Савельевич

Новосибирск, Россия
Рождение ребёнка
29.06.1967

Дочь: Рубанова Лариса Владимировна

Отец ребёнка: Рябков Владимир Савельевич

Новосибирск, с.Сокур
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рябков Владимир Савельевич

Смерть
07.07.1994
Новосибирск, Россия
Похороны
Неизвестно
Новосибирск, Россия Гусинобродское
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