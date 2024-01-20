Иванова (Житова) Мария Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванова (Житова) Мария Степановна

Иванова (Житова) Мария Степановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.03.1912

Дата смерти

2012

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1912

Отец: Житов Степан Михайлович

Мать: Житова Анна Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зимарская (Иванова) Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Иванов Сергей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Иванов Сергей Иванович

Рождение ребёнка
23.09.1933

Сын: Иванов Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Иванов Сергей Иванович

Смерть
2012

Мы используем куки для улучшения работы сайта.