Иванова (Житова) Мария Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.03.1912
Дата смерти2012
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1912
Отец: Житов Степан Михайлович
Мать: Житова Анна Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зимарская (Иванова) Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Иванов Сергей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Иванов Сергей Иванович
Рождение ребёнка
23.09.1933
Сын: Иванов Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Иванов Сергей Иванович
Смерть
2012