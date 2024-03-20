Рубанова Нила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рубанова Нила

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рубанов Владимир Сергеевич

Отец ребёнка: Рубанов Сергей Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила Сергеевна

Отец ребёнка: Рубанов Сергей Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рубанов Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Рубанов Сергей Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рубанов Сергей Семенович

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