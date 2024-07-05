Коломийцев (Коломыйцев) Иван Степанович 24.06.1880 — найти родственников по фамилии на Familio
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Коломийцев (Коломыйцев) Иван Степанович

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Место рождения

Илюхин, Каменский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

24.06.1880

Дата смерти

Около 1960

Пол

Мужской

Добавил:

КЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Илюхин, Каменский муниципальный район, Ростовская область
Место жительства
Около 1895
хутор Парамонов
Бракосочетание
Около 1899

Жена: Коломийцева (Кузнецова) Харитина Ивановна

Место жительства
Около 1900
Морозовск, Морозовский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
03.08.1901

Сын: Коломийцев Иван Иванович

Мать ребёнка: Коломийцева (Кузнецова) Харитина Ивановна

Морозовск, Морозовский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
13.04.1912

Сын: Коломейцев (Коломийцев) Николай Иванович

Мать ребёнка: Коломийцева (Кузнецова) Харитина Ивановна

Морозовск, Морозовский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
13.01.1916

Сын: Коломейцев (Коломийцев) Валентин Иванович

Мать ребёнка: Коломийцева (Кузнецова) Харитина Ивановна

Морозовск, Морозовский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
11.07.1920

Дочь: Грешная (Коломийцева) Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Коломийцева (Кузнецова) Харитина Ивановна

Чекалов, Морозовский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
Около 1960

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