Коломийцев (Коломыйцев) Иван Степанович
Место рождения
Дата рождения24.06.1880
Дата смертиОколо 1960
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Около 1895
хутор Парамонов
Бракосочетание
Около 1899
Место жительства
Около 1900
Рождение ребёнка
03.08.1901
Мать ребёнка: Коломийцева (Кузнецова) Харитина Ивановна
Рождение ребёнка
13.04.1912
Сын: Коломейцев (Коломийцев) Николай Иванович
Мать ребёнка: Коломийцева (Кузнецова) Харитина Ивановна
Рождение ребёнка
13.01.1916
Сын: Коломейцев (Коломийцев) Валентин Иванович
Мать ребёнка: Коломийцева (Кузнецова) Харитина Ивановна
Рождение ребёнка
11.07.1920
Дочь: Грешная (Коломийцева) Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Коломийцева (Кузнецова) Харитина Ивановна
Чекалов, Морозовский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
Около 1960