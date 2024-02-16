Воронин Дмитрий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронин Дмитрий Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.05.1913

Дочь: Иванова Серафима Дмитриевна

Мать ребёнка: Воронина Марья Терентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воронина Елена

Мать ребёнка: Воронина Марья Терентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воронин Александр

Мать ребёнка: Воронина Марья Терентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воронин Павел

Мать ребёнка: Воронина Марья Терентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воронин Иван

Мать ребёнка: Воронина Марья Терентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воронина Марья Терентьевна

Смерть
Неизвестно
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