Воронин Дмитрий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.05.1913
Дочь: Иванова Серафима Дмитриевна
Мать ребёнка: Воронина Марья Терентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воронина Елена
Мать ребёнка: Воронина Марья Терентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воронин Александр
Мать ребёнка: Воронина Марья Терентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воронин Павел
Мать ребёнка: Воронина Марья Терентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воронин Иван
Мать ребёнка: Воронина Марья Терентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно