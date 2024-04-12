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Брюханов Илья Абросимович

Место рождения

Карабула, Богучанский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1905

Дата смерти

23.10.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Брюханов Абросим

Мать: не указана

Карабула, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
26.11.1923

Дочь: Брюханова Матрена Ильинична

Мать ребёнка: Арина Даниловна

Карабула, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1934

Сын: Брюханов Владимир Ильич

Мать ребёнка: Арина Даниловна

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Брюханова Алла Ильинична

Мать ребёнка: Арина Даниловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Брюханова Зинаида Ильинична

Мать ребёнка: Арина Даниловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Брюханова Полина Ильинична

Мать ребёнка: Арина Даниловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Брюханова Александра Ильинична

Мать ребёнка: Арина Даниловна

Смерть
23.10.1943
Поименный список захоронения Дата рождения: __.__.1905 Воинское звание: рядовой Дата выбытия: 27.10.1943 Страна захоронения: Россия Регион захоронения: Псковская обл. Место захоронения: Локнянский р-н... Показать все
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