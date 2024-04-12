Брюханов Илья Абросимович
Место рождения
Дата рождения1905
Дата смерти23.10.1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Брюханов Абросим
Рождение ребёнка
26.11.1923
Дочь: Брюханова Матрена Ильинична
Мать ребёнка: Арина Даниловна
Рождение ребёнка
1934
Мать ребёнка: Арина Даниловна
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Брюханова Алла Ильинична
Мать ребёнка: Арина Даниловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Брюханова Зинаида Ильинична
Мать ребёнка: Арина Даниловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Брюханова Полина Ильинична
Мать ребёнка: Арина Даниловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Брюханова Александра Ильинична
Мать ребёнка: Арина Даниловна
Смерть
23.10.1943
Поименный список захоронения Дата рождения: __.__.1905 Воинское звание: рядовой Дата выбытия: 27.10.1943 Страна захоронения: Россия Регион захоронения: Псковская обл. Место захоронения: Локнянский р-н... Показать все