Дулин Кондратий Ефимович
Место рожденияБелый Колодезь Корочанского уезда Курской губернии
Дата рождения1772
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: Дулин Ефим Минаевич
Мать: Дулина Матрёна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дулин Александр Кондратьевич
Мать ребёнка: Дулина Устинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дулина Устинья
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Дулина Лукерья Кондратьевна
Мать ребёнка: Дулина Устинья
Смерть
Неизвестно
Новотроицкая, Изобильненский, Ставропольский край