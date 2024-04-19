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Дулин Кондратий Ефимович

Место рождения

Белый Колодезь Корочанского уезда Курской губернии

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Дулин Ефим Минаевич

Мать: Дулина Матрёна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дулин Александр Кондратьевич

Мать ребёнка: Дулина Устинья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дулина Устинья

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Дулина Лукерья Кондратьевна

Мать ребёнка: Дулина Устинья

Смерть
Неизвестно
Новотроицкая, Изобильненский, Ставропольский край

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