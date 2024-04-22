Панарьин Иван Сергеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835
Отец: Панарьин Сергей Михайлов
Рождение ребёнка
Около 1856
Мать ребёнка: Панарьина Федосья Григорьева
Рождение ребёнка
Около 1857
Сын: Панарьин Иван Иванов
Мать ребёнка: Панарьина Федосья Григорьева
Рождение ребёнка
Около 1857
Мать ребёнка: Панарьина Федосья Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно