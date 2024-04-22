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Панарьин Иван Сергеев

Место рождения

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Около 1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1802 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1836 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835

Отец: Панарьин Сергей Михайлов

Мать: не указана

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Панарьин Семен Иванов

Мать ребёнка: Панарьина Федосья Григорьева

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Панарьин Иван Иванов

Мать ребёнка: Панарьина Федосья Григорьева

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Панарьин Василий Иванов

Мать ребёнка: Панарьина Федосья Григорьева

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панарьина Федосья Григорьева

Смерть
Неизвестно
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