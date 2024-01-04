Лищенюк Пелагея Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти02.10.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.02.1919
Дочь: Лищенюк Анна Даниловна
Отец ребёнка: Лищенюк Даниил Григорьевич
Рождение ребёнка
14.01.1921
Сын: Лищенюк Василий Данилович
Отец ребёнка: Лищенюк Даниил Григорьевич
Рождение ребёнка
1925
Сын: Лищенюк Харитон Данилович
Отец ребёнка: Лищенюк Даниил Григорьевич
Рождение ребёнка
28.05.1930
Отец ребёнка: Лищенюк Даниил Григорьевич
Рождение ребёнка
19.01.1935
Отец ребёнка: Лищенюк Даниил Григорьевич
Рождение ребёнка
15.12.1938
Отец ребёнка: Лищенюк Даниил Григорьевич
Смерть
02.10.1980