Крупенин Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1924
Дочь: Березкина Антонина Петровна
Мать ребёнка: Балдина Мария Васильевна
Брячково, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
До 1924
Жена: Балдина Мария Васильевна
Саенские горки Торжокский район
Смерть
Неизвестно