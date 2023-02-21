Крупенин Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крупенин Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1924

Дочь: Березкина Антонина Петровна

Мать ребёнка: Балдина Мария Васильевна

Брячково, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
До 1924

Жена: Балдина Мария Васильевна

Саенские горки Торжокский район
Смерть
Неизвестно
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