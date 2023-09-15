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Солотенкова Елена Кузьмина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солотенков Спиридон Федоров

Рождение ребёнка
Около 1898

Дочь: Солотенкова Екатерина Спиридонова

Отец ребёнка: Солотенков Спиридон Федоров

Рождение ребёнка
03.12.1901

Сын: Солотенков Николай Спиридонович

Отец ребёнка: Солотенков Спиридон Федоров

Рождение ребёнка
03.12.1901

Сын: Солотенков Спиридон Спиридонович

Отец ребёнка: Солотенков Спиридон Федоров

Рождение ребёнка
02.07.1904

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Солотенков Спиридон Федоров

Рождение ребёнка
30.05.1917

Дочь: Солотенкова Анна Спиридонова

Отец ребёнка: Солотенков Спиридон Федоров

Лучинск, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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