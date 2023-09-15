Солотенкова Елена Кузьмина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1898
Дочь: Солотенкова Екатерина Спиридонова
Отец ребёнка: Солотенков Спиридон Федоров
Рождение ребёнка
03.12.1901
Сын: Солотенков Николай Спиридонович
Отец ребёнка: Солотенков Спиридон Федоров
Рождение ребёнка
03.12.1901
Сын: Солотенков Спиридон Спиридонович
Отец ребёнка: Солотенков Спиридон Федоров
Рождение ребёнка
02.07.1904
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Солотенков Спиридон Федоров
Рождение ребёнка
30.05.1917
Дочь: Солотенкова Анна Спиридонова
Отец ребёнка: Солотенков Спиридон Федоров
Лучинск, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно