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Руснак Ариадна Назаровна
Руснак Ариадна Назаровна
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Место рождения
Хотин
, Чернівецька область
Дата рождения
21.05.1924
Дата смерти
2004
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ОК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Хотин
, Чернівецька область
Место жительства
Неизвестно
Салехард
, город Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ
Смерть
2004
Хотин
, Чернівецька область
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