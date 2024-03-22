Руснак Ариадна Назаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Руснак Ариадна Назаровна

Место рождения

Хотин, Чернівецька область

Дата рождения

21.05.1924

Дата смерти

2004

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Хотин, Чернівецька область
Место жительства
Неизвестно
Салехард, город Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ
Смерть
2004
Хотин, Чернівецька область
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