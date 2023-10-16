Коровницкий Петр Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смертиДо 1830
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Иван Яковлев
Мать: Елена Андреева
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Екатерина Петрова
Мать ребёнка: Елисавета Ильина
Рождение ребёнка
1797
Мать ребёнка: Елисавета Ильина
Рождение ребёнка
12.12.1804
Сын: Коровницкий Константин Петров
Мать ребёнка: Елисавета Ильина
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Мария Петрова
Мать ребёнка: Елисавета Ильина
Работа или профессия
Неизвестно
Дьяк Златоустовской церкви
Место жительства
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
До 1830