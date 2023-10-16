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Коровницкий Петр Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

До 1830

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Иван Яковлев

Мать: Елена Андреева

Рождение ребёнка
1796

Дочь: Екатерина Петрова

Мать ребёнка: Елисавета Ильина

Рождение ребёнка
1797

Сын: Коровницкий Павел Петров

Мать ребёнка: Елисавета Ильина

Рождение ребёнка
12.12.1804

Сын: Коровницкий Константин Петров

Мать ребёнка: Елисавета Ильина

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Мария Петрова

Мать ребёнка: Елисавета Ильина

Работа или профессия
Неизвестно
Дьяк Златоустовской церкви
Место жительства
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
До 1830
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