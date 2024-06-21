Асташева Наталия Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Асташева Наталия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1999 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Осепова Ксения

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
03.10.1999

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
03.10.1999

Сын: Асташева Павел Дмитриевич

Отец ребёнка: не указан

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