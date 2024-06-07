Дресвянников Алексей Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Дымовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1765
Сын: Дресвянников Стефан Алексеевич
Мать ребёнка: Дресвянникова (Ожегова) Фекла Тихоновна
Рождение ребёнка
1770
Сын: Дресвянников Лазарь Алексеевич
Мать ребёнка: Дресвянникова (Ожегова) Фекла Тихоновна
Смерть
Неизвестно