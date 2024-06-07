Дресвянников Алексей Антонович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиДресвянников Алексей Антонович

Дресвянников Алексей Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дресвянников Антон Семенович

Мать: Дресвянникова (Пестова) Устинья Евсевеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дресвянникова (Ожегова) Фекла Тихоновна

Место жительства
Неизвестно
Дымовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1765

Сын: Дресвянников Стефан Алексеевич

Мать ребёнка: Дресвянникова (Ожегова) Фекла Тихоновна

Рождение ребёнка
1770

Сын: Дресвянников Лазарь Алексеевич

Мать ребёнка: Дресвянникова (Ожегова) Фекла Тихоновна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.