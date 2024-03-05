Туровец Михаил Кириллович
Место рожденияБелорусь, Житковичский район, деревня Найда
Дата рождения05.02.1882
Дата смерти27.02.1992
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1882
Белорусь, Житковичский район, деревня Найда
Рождение ребёнка
02.01.1922
Мать ребёнка: Туровец Агриппина Мироновна
Белорусь, Житковичский район, деревня Найда
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.02.1992
Белорусь, Гомельская область