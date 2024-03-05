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Туровец Михаил Кириллович

Место рождения

Белорусь, Житковичский район, деревня Найда

Дата рождения

05.02.1882

Дата смерти

27.02.1992

Пол

Мужской

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1882

Отец: Туровец Кирилл Степанович

Мать: Туровец Зиновья Ивановна

Белорусь, Житковичский район, деревня Найда
Рождение ребёнка
02.01.1922

Сын: Туровец Иван Михайлович

Мать ребёнка: Туровец Агриппина Мироновна

Белорусь, Житковичский район, деревня Найда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Туровец Агриппина Мироновна

Смерть
27.02.1992
Белорусь, Гомельская область
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