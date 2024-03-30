Кравченко Татьяна Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Вольвач Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Кравченко Алексей Пантелеймонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кравченко Прокофий Алексеевич
Отец ребёнка: Кравченко Алексей Пантелеймонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кравченко Пантелей Алексеевич
Отец ребёнка: Кравченко Алексей Пантелеймонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кравченко Лаврентий Алексеевич
Отец ребёнка: Кравченко Алексей Пантелеймонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кравченко Лука Алексеевич
Отец ребёнка: Кравченко Алексей Пантелеймонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно