Кравченко Татьяна Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кравченко Татьяна Леонтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Вольвач Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Кравченко Алексей Пантелеймонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кравченко Прокофий Алексеевич

Отец ребёнка: Кравченко Алексей Пантелеймонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кравченко Пантелей Алексеевич

Отец ребёнка: Кравченко Алексей Пантелеймонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кравченко Лаврентий Алексеевич

Отец ребёнка: Кравченко Алексей Пантелеймонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кравченко Лука Алексеевич

Отец ребёнка: Кравченко Алексей Пантелеймонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кравченко Алексей Пантелеймонович

Смерть
Неизвестно
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