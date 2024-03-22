Ревякина (Кучина) Анна Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ревякина (Кучина) Анна Фёдорова

Место рождения

Кучинская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1703

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703

Отец: Кучин Фёдор Иванович

Мать: Кучина Дарья Алексеевна

Кучинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1732

Сын: Ревякин Митрофан Трофимович

Отец ребёнка: Ревякин Трофим Саввович

Чуркины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1738

Сын: Ревякин Марко Трофимович

Отец ребёнка: Ревякин Трофим Саввович

Чуркины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1740

Дочь: Бехтерева Марья Трофимовна

Отец ребёнка: Ревякин Трофим Саввович

Чуркины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1742

Сын: Ревякин Пётр Трофимович

Отец ребёнка: Ревякин Трофим Саввович

Чуркины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1745

Дочь: Лобастова Параскева Трофимовна

Отец ребёнка: Ревякин Трофим Саввович

Чуркины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1747

Сын: Ревякин Нестер Трофимович

Отец ребёнка: Ревякин Трофим Саввович

Чуркины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1750

Сын: Ревякин Михаил Трофимович

Отец ребёнка: Ревякин Трофим Саввович

Чуркины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Параскева Трофимовна

Отец ребёнка: Ревякин Трофим Саввович

Чуркины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Дарья Трофимовна

Отец ребёнка: Ревякин Трофим Саввович

д. Семиглазова; Малыши
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ревякин Трофим Саввович

Место жительства
Неизвестно
Чуркины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1763
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