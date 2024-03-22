Ревякина (Кучина) Анна Фёдорова
Место рождения
Дата рождения1703
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703
Отец: Кучин Фёдор Иванович
Мать: Кучина Дарья Алексеевна
Рождение ребёнка
1732
Сын: Ревякин Митрофан Трофимович
Отец ребёнка: Ревякин Трофим Саввович
Рождение ребёнка
1738
Отец ребёнка: Ревякин Трофим Саввович
Рождение ребёнка
1740
Дочь: Бехтерева Марья Трофимовна
Отец ребёнка: Ревякин Трофим Саввович
Рождение ребёнка
1742
Отец ребёнка: Ревякин Трофим Саввович
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Лобастова Параскева Трофимовна
Отец ребёнка: Ревякин Трофим Саввович
Рождение ребёнка
1747
Сын: Ревякин Нестер Трофимович
Отец ребёнка: Ревякин Трофим Саввович
Рождение ребёнка
1750
Сын: Ревякин Михаил Трофимович
Отец ребёнка: Ревякин Трофим Саввович
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Параскева Трофимовна
Отец ребёнка: Ревякин Трофим Саввович
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Дарья Трофимовна
Отец ребёнка: Ревякин Трофим Саввович
д. Семиглазова; Малыши
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1763