Ледик Владимир Владимирович
Место рождения
Дата рождения1947
Дата смерти1991
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947
Рождение ребёнка
24.12.1966
Мать ребёнка: Ледик Светлана Алексеевна
Рождение ребёнка
1968
Сын: Ледик Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Ледик Вера
Рождение ребёнка
20.12.1982
Сын: Ледик Константин Владимирович
Мать ребёнка: Ледик Ольга Анатольевна
Рождение ребёнка
02.06.1984
Дочь: Ледик Анна Владимировна
Мать ребёнка: Ледик Ольга Анатольевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ледик Ольга Анатольевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ледик Вера
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1991