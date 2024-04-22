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Ледик Владимир Владимирович

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Место рождения

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область

Дата рождения

1947

Дата смерти

1991

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
24.12.1966

Сын: Ледик Юрий Владимирович

Мать ребёнка: Ледик Светлана Алексеевна

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
1968

Сын: Ледик Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Ледик Вера

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
20.12.1982

Сын: Ледик Константин Владимирович

Мать ребёнка: Ледик Ольга Анатольевна

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
02.06.1984

Дочь: Ледик Анна Владимировна

Мать ребёнка: Ледик Ольга Анатольевна

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ледик Ольга Анатольевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ледик Вера

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ледик Светлана Алексеевна

Смерть
1991
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