Пичужкина Олимпиада Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения179
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1808
Сын: Пичужкин Андрей Викторович
Отец ребёнка: Пичужкин Виктор Капитонович
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: Пичужкин Виктор Капитонович
Рождение ребёнка
1812
Сын: Пичужкин Артемий Викторович
Отец ребёнка: Пичужкин Виктор Капитонович
Рождение ребёнка
1813
Сын: Пичужкин Прокофий Викторович
Отец ребёнка: Пичужкин Виктор Капитонович
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Пичужкина Авдотья Викторовна
Отец ребёнка: Пичужкин Виктор Капитонович
Рождение ребёнка
1826
Сын: Пичужкин Михаил Викторович
Отец ребёнка: Пичужкин Виктор Капитонович
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Пичужкина Мария Викторовна
Отец ребёнка: Пичужкин Виктор Капитонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно