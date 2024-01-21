Пичужкина Олимпиада Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пичужкина Олимпиада Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

179

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
179

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1808

Сын: Пичужкин Андрей Викторович

Отец ребёнка: Пичужкин Виктор Капитонович

Рождение ребёнка
1810

Сын: Пичужкин Иван Викторович

Отец ребёнка: Пичужкин Виктор Капитонович

Александровка, Богородская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
1812

Сын: Пичужкин Артемий Викторович

Отец ребёнка: Пичужкин Виктор Капитонович

Рождение ребёнка
1813

Сын: Пичужкин Прокофий Викторович

Отец ребёнка: Пичужкин Виктор Капитонович

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Пичужкина Авдотья Викторовна

Отец ребёнка: Пичужкин Виктор Капитонович

Рождение ребёнка
1826

Сын: Пичужкин Михаил Викторович

Отец ребёнка: Пичужкин Виктор Капитонович

Александровка, Богородская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Пичужкина Мария Викторовна

Отец ребёнка: Пичужкин Виктор Капитонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пичужкин Виктор Капитонович

Смерть
Неизвестно
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