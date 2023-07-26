Белова Агрофена Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.02.1875
Дочь: (Белова) Евдокия Степановна
Отец ребёнка: Белов Степан Тимофеевич
Рождение ребёнка
14.06.1880
Отец ребёнка: Белов Степан Тимофеевич
Рождение ребёнка
23.07.1882
Дочь: Немудрова (Белова) Олимпиада Степановна
Отец ребёнка: Белов Степан Тимофеевич
Рождение ребёнка
28.01.1885
Отец ребёнка: Белов Степан Тимофеевич
Рождение ребёнка
03.07.1886
Дочь: Белова (Белова) Ольга Степановна
Отец ребёнка: Белов Степан Тимофеевич
Смерть
Неизвестно