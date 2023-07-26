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Белова Агрофена Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белов Степан Тимофеевич

Рождение ребёнка
15.02.1875

Дочь: (Белова) Евдокия Степановна

Отец ребёнка: Белов Степан Тимофеевич

Рождение ребёнка
14.06.1880

Сын: Белов Леонтий Степанович

Отец ребёнка: Белов Степан Тимофеевич

Рождение ребёнка
23.07.1882

Дочь: Немудрова (Белова) Олимпиада Степановна

Отец ребёнка: Белов Степан Тимофеевич

Рождение ребёнка
28.01.1885

Сын: Белов Феодор Степанович

Отец ребёнка: Белов Степан Тимофеевич

Рождение ребёнка
03.07.1886

Дочь: Белова (Белова) Ольга Степановна

Отец ребёнка: Белов Степан Тимофеевич

Смерть
Неизвестно

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