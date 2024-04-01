Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 23.08.1927
Сын: Кича Иван Николаевич
Отец ребёнка: Кича Николай Иванович
Рождение ребёнка
Около 1929
Дочь: Топалова Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Кича Николай Иванович
Рождение ребёнка
Около 1932
Дочь: Дурум Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Кича Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Попушенко Анна Николаевна
Отец ребёнка: Кича Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кича ?
Отец ребёнка: Кича Николай Иванович
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Донецкая область, Тельмоновский р-н, село Зажиточное.