Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 23.08.1927

Сын: Кича Иван Николаевич

Отец ребёнка: Кича Николай Иванович

Рождение ребёнка
Около 1929

Дочь: Топалова Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Кича Николай Иванович

Рождение ребёнка
Около 1932

Дочь: Дурум Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Кича Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Попушенко Анна Николаевна

Отец ребёнка: Кича Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кича ?

Отец ребёнка: Кича Николай Иванович

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Донецкая область, Тельмоновский р-н, село Зажиточное.
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