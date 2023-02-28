Ерышканова (Горбунова) Татьяна Тарасовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерышканова (Горбунова) Татьяна Тарасовна

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Место рождения

Сидоровка, Мысово-Челнинская волость, Мензелинский уезд

Дата рождения

07.01.1883 ст.

Дата смерти

После 1915

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

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Дети

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Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1883 ст.

Отец: Горбунов Тарас Васильевич

Мать: Горбунова Матрона Степановна

Сидоровка, Мысово-Челнинская волость, Мензелинский уезд
Бракосочетание
27.01.1903 ст.

Муж: скрыто настройками приватности

Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.03.1904 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
После 1915
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