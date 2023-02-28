Ерышканова (Горбунова) Татьяна Тарасовна
Место рождения
Дата рождения07.01.1883 ст.
Дата смертиПосле 1915
ПолЖенский
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1883 ст.
Бракосочетание
27.01.1903 ст.
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.03.1904 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
После 1915