Никитин Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.11.1906
Дата смерти13.10.1941
ПолМужской
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1906
Отец: Никитин Иван Сергеевич
Мать: Никитина Анна Ермолаевна
Попал в плен (военное)
26.07.1941
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Лагерь: шталаг II H (302) Лагерный номер: 5611 Погиб в плену 13.10.1941 г.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.10.1941