Никитин Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитин Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.11.1906

Дата смерти

13.10.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1906

Отец: Никитин Иван Сергеевич

Мать: Никитина Анна Ермолаевна

Попал в плен (военное)
26.07.1941
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Лагерь: шталаг II H (302) Лагерный номер: 5611 Погиб в плену 13.10.1941 г.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никитина Екатерина Михайловна

Смерть
13.10.1941
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