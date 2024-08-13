Поленников Егор Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПоленников Егор Петрович

Поленников Егор Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

14.09.1863

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.08.1834

Сын: Поленников Иван Егорович

Мать ребёнка: Поленникова (Андреева) Пелагея Лаврентьевна

Рождение ребёнка
01.03.1837

Сын: Поленников Василий Егорович

Мать ребёнка: Поленникова (Андреева) Пелагея Лаврентьевна

Рождение ребёнка
11.04.1841

Сын: Поленников Трофим Егорович

Мать ребёнка: Поленникова (Андреева) Пелагея Лаврентьевна

Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Поленникова) Анастасия Егоровна

Мать ребёнка: Поленникова (Андреева) Пелагея Лаврентьевна

Смерть
14.09.1863
Похороны
16.09.1863

Мы используем куки для улучшения работы сайта.