Поленников Егор Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смерти14.09.1863
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.08.1834
Мать ребёнка: Поленникова (Андреева) Пелагея Лаврентьевна
Рождение ребёнка
01.03.1837
Сын: Поленников Василий Егорович
Мать ребёнка: Поленникова (Андреева) Пелагея Лаврентьевна
Рождение ребёнка
11.04.1841
Сын: Поленников Трофим Егорович
Мать ребёнка: Поленникова (Андреева) Пелагея Лаврентьевна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Поленникова) Анастасия Егоровна
Мать ребёнка: Поленникова (Андреева) Пелагея Лаврентьевна
Смерть
14.09.1863
Похороны
16.09.1863