Бунчин Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бунчин Александр Николаевич

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Место рождения

План, Неверкинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

18.06.1930

Дата смерти

04.02.2006

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

1907 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1930

Отец: Бунчин Николай Алексеевич

Мать: Бунчина Анастасия Ивановна

План, Неверкинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
22.07.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бунчина Валентина Григорьевна

Краснозаводск, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Смерть
04.02.2006
Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
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