Бунчин Александр Николаевич
Место рождения
Дата рождения18.06.1930
Дата смерти04.02.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1930
Рождение ребёнка
22.07.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бунчина Валентина Григорьевна
Краснозаводск, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Смерть
04.02.2006
Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область