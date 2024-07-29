Бирюков Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.08.1994
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1994
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
2019
Дочь: Бирюков Ксения Андреевна
Мать ребёнка: Бирюкова (Волосухина) Антонина Алексеевна
Рождение ребёнка
19.09.2021
Дочь: Бирюкова Мария Андреевна
Мать ребёнка: Бирюкова (Волосухина) Антонина Алексеевна