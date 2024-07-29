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Бирюков Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.08.1994

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1994

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бирюкова (Волосухина) Антонина Алексеевна

Рождение ребёнка
2019

Дочь: Бирюков Ксения Андреевна

Мать ребёнка: Бирюкова (Волосухина) Антонина Алексеевна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
19.09.2021

Дочь: Бирюкова Мария Андреевна

Мать ребёнка: Бирюкова (Волосухина) Антонина Алексеевна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область

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