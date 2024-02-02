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Донцов Алексей Висарионович

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Место рождения

с.Контрибуцево Даниловского р-на Волгоградской обл.

Дата рождения

1924

Дата смерти

06.01.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ВC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Донцов Висарион Фёдорович

Мать: Донцова Евдокия Михайловна

с.Контрибуцево Даниловского р-на Волгоградской обл.
Военная служба
27.08.1942
Сталинградская обл. Даниловский р-н
Даниловский РВК
Работа или профессия
Неизвестно
плотник
Образование
Неизвестно
4 класса
Похороны
06.01.1944
Белорусская ССР, Витебская обл., Городокский р-н, д. Белянки
Смерть
06.01.1944
Белорусская ССР Витебская обл. Городокский р-н д. Белянки
Причина смерти: На войне | Убит
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