Донцов Алексей Висарионович
Место рожденияс.Контрибуцево Даниловского р-на Волгоградской обл.
Дата рождения1924
Дата смерти06.01.1944
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
с.Контрибуцево Даниловского р-на Волгоградской обл.
Военная служба
27.08.1942
Сталинградская обл. Даниловский р-н
Даниловский РВК
Работа или профессия
Неизвестно
плотник
Образование
Неизвестно
4 класса
Похороны
06.01.1944
Белорусская ССР, Витебская обл., Городокский р-н, д. Белянки
Смерть
06.01.1944
Белорусская ССР Витебская обл. Городокский р-н д. Белянки
Причина смерти: На войне | Убит