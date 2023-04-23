Панкова Евгения Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Панкова Анна Федоровна
Отец ребёнка: Панков Федор Яковлевич
Рождение ребёнка
1864 ст.
Дочь: Панкова Параскева Федоровна
Отец ребёнка: Панков Федор Яковлевич
Рождение ребёнка
1867 ст.
Отец ребёнка: Панков Федор Яковлевич
Рождение ребёнка
29.06.1871
Отец ребёнка: Панков Федор Яковлевич
Смерть
Неизвестно