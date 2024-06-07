Мещеряков Алексей Петрович
Место рожденияМордовская АССР, Ковылкинский р-н, с. Чек-Полянки, Мордовия
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Мордовская АССР, Ковылкинский р-н, с. Чек-Полянки, Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1924
Дочь: (Мещерякова) Анна Алексевна
Мать ребёнка: Мещерякова Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
1927
Сын: Мещеряков Роман Алексеевич
Мать ребёнка: Мещерякова Мария Григорьевна
Смерть
Неизвестно