Мещеряков Алексей Петрович 1887 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиМещеряков Алексей Петрович

Мещеряков Алексей Петрович

Место рождения

Мордовская АССР, Ковылкинский р-н, с. Чек-Полянки, Мордовия

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Мордовская АССР, Ковылкинский р-н, с. Чек-Полянки, Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мещерякова Мария Григорьевна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1924

Дочь: (Мещерякова) Анна Алексевна

Мать ребёнка: Мещерякова Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
1927

Сын: Мещеряков Роман Алексеевич

Мать ребёнка: Мещерякова Мария Григорьевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.