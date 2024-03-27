Хабибрахманова Рахиля Усмановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хабибрахманова Рахиля Усмановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1908 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хабибрахманов Муртаза????

Рождение ребёнка
04.10.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хабибрахманов Муртаза????

Рождение ребёнка
02.07.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хабибрахманов Муртаза????

Смерть
Неизвестно

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