Шарафутдинов Мухутдин Хуснутдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарафутдинов Мухутдин Хуснутдинович

Место рождения

Татарская АССР, Дрожжановский р-н, д. Ст. Задровка

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Татарская АССР, Дрожжановский р-н, д. Ст. Задровка
Рождение ребёнка
29.06.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шарафутдинова Карима

д.Ст.Задровка Дрожжановского р-на
Рождение ребёнка
21.05.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шарафутдинова Карима

г. Нижнекамск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шарафутдинова Карима

г. Ульяновск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шарафутдинов Мунир Мухутдинович

Мать ребёнка: Шарафутдинова Карима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Минахметова Рауза

Мать ребёнка: Шарафутдинова Карима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алиуллина Нурания

Мать ребёнка: Шарафутдинова Карима

Военная служба
Неизвестно
https://pamyat-naroda.ru/heroes/rvk-chelovek_voenkomat32347620/
Шарафутдинов Мухутдин Хуснутдинович рядовой В архив Скопировать ссылку на данную страницу героя Дата рождения __.__.1908 Место рождения Татарская АССР, Дрожжановский р-н, д. Ст. Задровка Место призыва... Показать все
Смерть
Неизвестно
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