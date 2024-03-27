Шарафутдинов Мухутдин Хуснутдинович
Место рожденияТатарская АССР, Дрожжановский р-н, д. Ст. Задровка
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.06.1938
д.Ст.Задровка Дрожжановского р-на
Рождение ребёнка
21.05.1948
г. Нижнекамск
Рождение ребёнка
Неизвестно
г. Ульяновск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шарафутдинов Мунир Мухутдинович
Мать ребёнка: Шарафутдинова Карима
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Минахметова Рауза
Мать ребёнка: Шарафутдинова Карима
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алиуллина Нурания
Мать ребёнка: Шарафутдинова Карима
Военная служба
Неизвестно
https://pamyat-naroda.ru/heroes/rvk-chelovek_voenkomat32347620/
Шарафутдинов Мухутдин Хуснутдинович рядовой В архив Скопировать ссылку на данную страницу героя Дата рождения __.__.1908 Место рождения Татарская АССР, Дрожжановский р-н, д. Ст. Задровка Место призыва... Показать все
Смерть
Неизвестно