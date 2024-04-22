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Щанкин Андрей Захарович

Место рождения

Старые Верхиссы, Инсарский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

До 1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1904

Отец: Щанкин Захар Кириллович

Мать: Щанкина Федосия Григорьевна

Старые Верхиссы, Инсарский муниципальный район, Республика Мордовия
Согласно результатам Всероссийской переписи населения 2002 года, в национальной структуре населения мордва-мокша составляли 90%. Возникло в середине 17 в. К середине 19 в. насчитывало 1800 чел. В «Сп... Показать все
Ранение
Между 18.12.1914 и 20.12.1914
Конопница, Львівська область
Причина выбытия: ранен/контужен. Архив: Российский Государственный Военно-исторический архив. Фонд: №16196, Особое делопроизводство по сбору и регистрации сведений о выбывших за смертью или за ранами... Показать все
Участие в бою
С 1914 по 18.12.1914
Москва, город федерального значения Москва
Участник Первой Мировой войны. Лейб-гвардии Литовский полк.
Получение воинского звания/чина
Неизвестно
Лейб-гвардии рядовой.
Смерть
Неизвестно
Старые Верхиссы, Инсарский муниципальный район, Республика Мордовия
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