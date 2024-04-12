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Зарубин Григорий Николаевич

Место рождения

Малая Каменка, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

28.09.1904 ст.

Дата смерти

04.11.1906 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1880 г.р.

Мать

1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1904 ст.

Отец: Зарубин Николай Иванович

Мать: Зарубина Александра Ивановна

Малая Каменка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.242-243 (Рождение №-60м)
Крещение
29.09.1904 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крёстный отец: Дмитрий Иванович - крестьянский сын из д.Б.Каменка (дядя) Крёстная мать: Евдокия Ивановна - крестьянская девица из д.М.Каменка (тётя)
Смерть
04.11.1906 ст.
Малая Каменка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ребёнок в 2 года
Похороны
06.11.1906 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-44 стр.143-144 (Умершие №-78м)
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