Зарубин Григорий Николаевич
Место рождения
Дата рождения28.09.1904 ст.
Дата смерти04.11.1906 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1904 ст.
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.242-243 (Рождение №-60м)
Крещение
29.09.1904 ст.
Крёстный отец: Дмитрий Иванович - крестьянский сын из д.Б.Каменка (дядя) Крёстная мать: Евдокия Ивановна - крестьянская девица из д.М.Каменка (тётя)
Смерть
04.11.1906 ст.
Ребёнок в 2 года
Похороны
06.11.1906 ст.
МК 56-13-44 стр.143-144 (Умершие №-78м)