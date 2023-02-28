Сигаев Иван Родионович
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Проживал в доме Кирилла Алексеевича Сигаева (1789-1851), указан как второй пасынок. Предположительно фамилию Сигаев унаследовал от отчима. Первый пасынок КАС тоже Иван Родионович (1807)- вероятно брат... Показать все
Рождение ребёнка
1832
Сын: Сигаев Иван Иванович
Мать ребёнка: Сигаева Аграфена Кузьминична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно