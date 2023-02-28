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Сигаев Иван Родионович

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Место рождения

Криволучье-Ивановка, Красноармейский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: Сигаева Федосья Денисовна

Криволучье-Ивановка, Красноармейский муниципальный район, Самарская область
Проживал в доме Кирилла Алексеевича Сигаева (1789-1851), указан как второй пасынок. Предположительно фамилию Сигаев унаследовал от отчима. Первый пасынок КАС тоже Иван Родионович (1807)- вероятно брат... Показать все
Рождение ребёнка
1832

Сын: Сигаев Иван Иванович

Мать ребёнка: Сигаева Аграфена Кузьминична

Криволучье-Ивановка, Красноармейский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сигаева Аграфена Кузьминична

Смерть
Неизвестно
Криволучье-Ивановка, Красноармейский муниципальный район, Самарская область
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