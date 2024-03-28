Алексенцева (Патрина) Лариса
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.04.1969
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1969
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексенцев Андрей
Развод
Неизвестно
Муж: Карпухин Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Карпухин Николай
Рождение ребёнка
24.01.1986
Сын: Карпухин Александр
Отец ребёнка: Карпухин Николай
Рождение ребёнка
01.06.2005
Дочь: (Алексенцева) Алина
Отец ребёнка: Алексенцев Андрей