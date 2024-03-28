Алексенцева (Патрина) Лариса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексенцева (Патрина) Лариса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.04.1969

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1966 г.р.
1963 г.р.

Дети

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1969

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексенцев Андрей

Развод
Неизвестно

Муж: Карпухин Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карпухин Николай

Рождение ребёнка
24.01.1986

Сын: Карпухин Александр

Отец ребёнка: Карпухин Николай

Рождение ребёнка
01.06.2005

Дочь: (Алексенцева) Алина

Отец ребёнка: Алексенцев Андрей

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