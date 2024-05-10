Чернова (Щеняева) Агриппина Федоровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1893 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1893 ст.
ОГАОО-173-17-133
Бракосочетание
05.10.1912 ст.
ОГАОО-173-17-133 Оба - первым браком
Рождение ребёнка
22.10.1913 ст.
Отец ребёнка: Чернов Семен Яковлевич
ОГАОО-173-17-137
Рождение ребёнка
16.10.1918 ст.
Отец ребёнка: Чернов Семен Яковлевич
ОГАОО-173-16-2304
Смерть
Неизвестно