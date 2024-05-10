Чернова (Щеняева) Агриппина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернова (Щеняева) Агриппина Федоровна

Место рождения

Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

Около 1893 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1895 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1893 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
ОГАОО-173-17-133
Бракосочетание
05.10.1912 ст.

Муж: Чернов Семен Яковлевич

Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
ОГАОО-173-17-133 Оба - первым браком
Рождение ребёнка
22.10.1913 ст.

Сын: Чернов Яков Семенович

Отец ребёнка: Чернов Семен Яковлевич

Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
ОГАОО-173-17-137
Рождение ребёнка
16.10.1918 ст.

Сын: Чернов Илья Семенович

Отец ребёнка: Чернов Семен Яковлевич

Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
ОГАОО-173-16-2304
Смерть
Неизвестно
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