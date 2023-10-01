Широбокова Евдокия Ефремовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШиробокова Евдокия Ефремовна

Широбокова Евдокия Ефремовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Широбоков Терентий Иванович

Рождение ребёнка
07.03.1876 ст.

Сын: Широбоков Василий Терентьевич

Отец ребёнка: Широбоков Терентий Иванович

Подка малая, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.