Широбокова Евдокия Ефремовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.03.1876 ст.
Сын: Широбоков Василий Терентьевич
Отец ребёнка: Широбоков Терентий Иванович
Подка малая, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно