Колупаев Дементий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колупаев Дементий Петрович

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Место рождения

Сандаловы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1685 ст.

Дата смерти

Около 1756 ст.

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1685 ст.

Отец: Колупаев Пётр -

Мать: не указана

Сандаловы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1720 ст.

Сын: Колупаев Пётр Дементьевич

Мать ребёнка: не указана

Сандаловы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1721 ст.

Дочь: Колупаева Наталья Дементьевна

Мать ребёнка: не указана

Сандаловы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1726 ст.

Дочь: Колупаева Ирина Дементьевна

Мать ребёнка: не указана

Сандаловы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
Около 1756 ст.
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