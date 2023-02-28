Колупаев Дементий Петрович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1685 ст.
Дата смертиОколо 1756 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1685 ст.
Отец: Колупаев Пётр -
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1720 ст.
Сын: Колупаев Пётр Дементьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1721 ст.
Дочь: Колупаева Наталья Дементьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1726 ст.
Дочь: Колупаева Ирина Дементьевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Около 1756 ст.