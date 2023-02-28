Софья Гриорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Софья Гриорьевна

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Место рождения

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
12.11.1926

Сын: Гайдуков Виктор Федорович

Отец ребёнка: Гайдуков Федор

Шипуново, Шипуновский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
14.03.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гайдуков Федор

Шипуново, Шипуновский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гайдуков Михаил

Отец ребёнка: Гайдуков Федор

Шипуново, Шипуновский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ишутина Полина

Отец ребёнка: Гайдуков Федор

Шипуново, Шипуновский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гайдуков Семен

Отец ребёнка: Гайдуков Федор

Шипуново, Шипуновский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно
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