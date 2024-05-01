Чукашов Степан Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чукашов Степан Николаевич

Место рождения

Новое Ильдеряково, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

09.12.1927

Дата смерти

12.08.1989

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1927

Отец: Чукашов Николай Алексеевич

Мать: Чукашова Мария Яковлевна

Новое Ильдеряково, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мишанина Мария Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мишанина Мария Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
11.04.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мишанина Мария Федоровна

Новое Ильдеряково, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
12.08.1989

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