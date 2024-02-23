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Голиков Фома Павлов

Место рождения

Плоская Дубрава, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Голиков Павел Архипов

Мать: Голикова Настасья Степанова

Плоская Дубрава, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голикова (Дурнова) Меланья Акимова

Плоская Дубрава, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Голикова Лукерья Фомова

Мать ребёнка: Голикова (Дурнова) Меланья Акимова

Плоская Дубрава, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Голикова Настасья Фомова

Мать ребёнка: Голикова (Дурнова) Меланья Акимова

Плоская Дубрава, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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