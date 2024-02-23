Голиков Фома Павлов
Место рождения
Дата рождения1759
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Голиков Павел Архипов
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Голикова Лукерья Фомова
Мать ребёнка: Голикова (Дурнова) Меланья Акимова
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Голикова Настасья Фомова
Мать ребёнка: Голикова (Дурнова) Меланья Акимова
Смерть
Неизвестно