Кукушкина (Уткина) Дарья Васильевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кукушкин Александр Александрович
Отец ребёнка: Кукушкин Александр Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Грошева Валентина Александровна
Отец ребёнка: Кукушкин Александр Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кудачкова Анна Александровна
Отец ребёнка: Кукушкин Александр Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кукушкин Владимир Александрович
Отец ребёнка: Кукушкин Александр Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кукушкин Виктор Александрович
Отец ребёнка: Кукушкин Александр Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Харитонова Зоя Александровна
Отец ребёнка: Кукушкин Александр Васильевич