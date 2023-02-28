Кукушкина (Уткина) Дарья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кукушкина (Уткина) Дарья Васильевна

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Место рождения

Денисово Большое, Ильинский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Уткин Василий Александрович

Мать: Уткина Анна Григорьевна

Денисово Большое, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кукушкин Александр Александрович

Отец ребёнка: Кукушкин Александр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Грошева Валентина Александровна

Отец ребёнка: Кукушкин Александр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кудачкова Анна Александровна

Отец ребёнка: Кукушкин Александр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кукушкин Владимир Александрович

Отец ребёнка: Кукушкин Александр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кукушкин Виктор Александрович

Отец ребёнка: Кукушкин Александр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Харитонова Зоя Александровна

Отец ребёнка: Кукушкин Александр Васильевич

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