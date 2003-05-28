Макаров Олег Григорьевич
Место рождения
Дата рождения06.01.1933
Дата смерти28.05.2003
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1933
Место жительства
По 1951
г. Ровно, Украинская ССР
Смерть
28.05.2003
Место жительства
По 2003