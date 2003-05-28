Макаров Олег Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макаров Олег Григорьевич

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Место рождения

Удомля, Удомельский, Тверская область

Дата рождения

06.01.1933

Дата смерти

28.05.2003

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
06.01.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Удомля, Удомельский, Тверская область
Место жительства
С 1933
Удомля, Удомельский, Тверская область
Место жительства
По 1951
г. Ровно, Украинская ССР
Смерть
28.05.2003
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 2003
Москва, город федерального значения Москва
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