Гущин Яков Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гущин Яков Иосифович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.04.1902

Дата смерти

06.06.1974

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1904 г.р.

Дети

1929 г.р.
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Добавил:

ЕП
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Место
Комментарий
Рождение
21.04.1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Сенкова Алла

Мать ребёнка: Гущина Александра

Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гущина Александра

Рождение ребёнка
10.03.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гущина Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гущина Александра

Смерть
06.06.1974
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