Гущин Яков Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.04.1902
Дата смерти06.06.1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Сенкова Алла
Мать ребёнка: Гущина Александра
Рождение ребёнка
1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гущина Александра
Рождение ребёнка
10.03.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гущина Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гущина Александра
Смерть
06.06.1974