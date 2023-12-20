Харьюзов Николай Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Псаломщик Антипинской церкви.
Бракосочетание
Около 1905
Рождение ребёнка
14.03.1906 ст.
Дочь: Харьюзова Мария Николаевна
Мать ребёнка: Харьюзова (Ильинская) Анна Дмитриевна
Смерть
Неизвестно