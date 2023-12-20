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Харьюзов Николай Афанасьевич

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1878 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Работа или профессия
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Псаломщик Антипинской церкви.
Бракосочетание
Около 1905

Жена: Харьюзова (Ильинская) Анна Дмитриевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
14.03.1906 ст.

Дочь: Харьюзова Мария Николаевна

Мать ребёнка: Харьюзова (Ильинская) Анна Дмитриевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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