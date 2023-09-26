Петрова (Обсокова) Анисия Даниловна
Место рожденияНерчинский район, Забайкальский край
Дата рожденияВычислено 1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.02.1895 ст.
Дочь: Агафья Семеновна
Отец ребёнка: Петров Семен Дормидонтович
Рождение ребёнка
Вычислено 1897
Сын: Петров неизвестно Семенович
Отец ребёнка: Петров Семен Дормидонтович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно