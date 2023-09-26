Петрова (Обсокова) Анисия Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова (Обсокова) Анисия Даниловна

Место рождения

Нерчинский район, Забайкальский край

Дата рождения

Вычислено 1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1872 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Нерчинский район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
13.02.1895 ст.

Дочь: Агафья Семеновна

Отец ребёнка: Петров Семен Дормидонтович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1897

Сын: Петров неизвестно Семенович

Отец ребёнка: Петров Семен Дормидонтович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Семен Дормидонтович

Смерть
Неизвестно
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